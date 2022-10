In maniera schietta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In maniera schietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FRANCAMENTE

Significato/Curiosita : In maniera schietta

È un tipo di pubblicità che mira a reclamizzare un prodotto in maniera schietta, senza troppi orpelli stilistici e senza troppe finezze intellettuali....

È un tipo di pubblicità che mira a reclamizzare un prodotto in maniera schietta, senza troppi orpelli stilistici e senza troppe finezze intellettuali....

Cercando l'omonimo programma televisivo, vedi francamente me ne infischio (programma televisivo). francamente, me ne infischio (originale inglese frankly...

