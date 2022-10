Mammifero australiano dal largo becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero australiano dal largo becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ORNITORINCO

Significato/Curiosita : Mammifero australiano dal largo becco

Ma a quattro zampe, con il becco e la pelliccia". dal 1971, l'ornitorinco è il mammifero emblema dello stato australiano del nuovo galles del sud. a...

Citazioni sull'ornitorinco wikizionario contiene il lemma di dizionario «ornitorinco» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'ornitorinco wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

