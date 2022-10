L industria che lavora... per nutrirci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L industria che lavora... per nutrirci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : AGROALIMENTARE

I prodotti agroalimentari tradizionali italiani (pat) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal ministero delle politiche agricole, alimentari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

