S immerge per sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S immerge per sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : S immerge per sport

Al nord, e il delta fluviale dell'ebro al sud. la serralada litoral si immerge nel mare in due segmenti, uno tra l'estartit e il centro abitato di blanes...

sub – codice aeroportuale iata dell'aeroporto juanda, surabaya, indonesia sub – codice iso 639-3 della lingua suku <sub>...</sub> – elemento html che formatta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Si immerge con la muta; A chi si immerge sembra un fiore, invece è un animale; L uncino che s immerge ; L arresto della respirazione di chi si immerge in mare; Giaccone di taglio sport ivo; Uno sport di squadra; Lo sport ivo della vela; Istituto di credito che permette di operare sia con sport elli sia online;