Gli uccelli come i fagiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come i fagiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GALLINACEI

Significato/Curiosita : Gli uccelli come i fagiani

(moderna georgia), un'area attorno al mar nero dove gli europei incontrarono per la prima volta i fagiani. il genere phasianus è differito dal genere gallus...

I galliformi (galliformes temminck, 1820) sono un ordine della classe degli uccelli che comprende uccelli a noi molto familiari come i tacchini, le faraone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

