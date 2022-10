Fabbricano recipienti da tenere in cantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbricano recipienti da tenere in cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOTTAI

Significato/Curiosita : Fabbricano recipienti da tenere in cantina

Corporazioni e ministro dell'educazione nazionale. giuseppe bottai nasce a roma nel 1895. il padre, luigi bottai, è toscano di monsummano, commerciante in vini, ateo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con fabbricano; recipienti; tenere; cantina; La città campana in cui si fabbricano campane; Arbusto con cui si fabbricano scope; Lo fabbricano le api con la cera; Vi si fabbricano oggetti di vimini; recipienti del fioraio; recipienti flosci; recipienti col foraggio per il bestiame; recipienti da vendemmia; Credere, ritenere ; Può contenere di tutto; Sostenere ... l alcool; Piccolo baule che può contenere cose preziose; È umida in cantina ; In fondo alla cantina ; Una cantina di più produttori di vino; Sovrasta la cantina ;