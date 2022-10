Contiene i voti degli elettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene i voti degli elettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : URNA

Significato/Curiosita : Contiene i voti degli elettori

L'associazione degli elettori del sud schleswig (in tedesco: südschleswigscher wählerverband, ssw) è un partito regionalista attivo nel land dello schleswig-holstein...

urna funeraria o urna cineraria – contenitore destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione urna elettorale o urna per votazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

