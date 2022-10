Ha come simbolo chimico Er - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come simbolo chimico Er. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERBIO

Significato/Curiosita : Ha come simbolo chimico er

Emilia romagna er – simbolo chimico dell'erbio er – codice vettore iata di astar air cargo er – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'eritrea er – codice iso 3166-2:al...

L'erbio è l'elemento chimico di numero atomico 68 e il suo simbolo è er. è un elemento delle terre rare e ha un aspetto argenteo metallico; si trova associato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

