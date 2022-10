Che può ridursi in briciole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che può ridursi in briciole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRIABILE

Significato/Curiosita : Che puo ridursi in briciole

Nel 1630, grazie alle "grandi opere" edilizie che attiravano manovalanza, toccò i 46 000, per poi ridursi a 30 000 dopo la terribile epidemia di peste...

Al cucchiaio a base di savoiardi (oppure altri biscotti di consistenza friabile) inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema, composta di mascarpone,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con ridursi; briciole; ridursi a uno straccio; ridursi in piccoli frammenti; ridursi in cattivo stato; Facile a ridursi in polvere; Segnava il sentiero con briciole di pane; Riduce in briciole certi alimenti; Si scrolla dalle briciole dopo mangiato; Ridotto in briciole ; Cerca nelle Definizioni