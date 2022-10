Carichi a briscola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carichi a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSI

Significato/Curiosita : Carichi a briscola

Voce principale: briscola. le varianti del gioco della briscola sono numerose, per lo più locali. sebbene molte varianti siano delle semplici modifiche...

assi – fiumara calabrese che sfocia nel mar ionio assi – fiume indiano nei pressi di varanasi enrico assi – vescovo italiano tommaso assi – atleta e allenatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

I punti dell asso a briscola ; Nella briscola gli assi e i tre; Gli assi a briscola ; A briscola non hanno nessun valore;