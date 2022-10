Aiuta a non cadere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a non cadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPIGLIO

Significato/Curiosita : Aiuta a non cadere

Poittevin e scrittore da guidare nei primi passi) lo aiuta a non cadere in depressione. poi si reca in visita a nohant (oggi nohant-vic), da george sand, con...

L'alpinista può usare per la progressione, in particolare si definisce appiglio una asperità che permette l'uso degli arti superiori per trazione o spinta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

