Abbondanti, consistenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondanti, consistenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MASSIVI

Significato/Curiosita : Abbondanti, consistenti

Romano consistente in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale che, tagliata in due, è solitamente farcita con abbondante panna...

Se stai cercando l'omonimo singolo di nicki minaj, vedi massive attack (singolo). i massive attack sono un gruppo musicale britannico, formato a bristol... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con abbondanti; consistenti; abbondanti detto dei pasti; Generose e abbondanti nella produzione; Sono abbondanti in Nordeuropa; Onde veloci e abbondanti ; La stupidità di certi cervelli inconsistenti ; Informi inconsistenti ; Ingenti, consistenti ; Come i liquidi densi e consistenti ; Cerca nelle Definizioni