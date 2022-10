Uno squilibrio che interessa l endocrinologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno squilibrio che interessa l endocrinologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORMONALE

Significato/Curiosita : Uno squilibrio che interessa l endocrinologo

Per una migliore comprensione delle alterazioni che verranno elencate. in generale, ogni squilibrio dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio può essere responsabile...

La terapia ormonale una terapia che si basa sulla somministrazione di ormoni. indica un qualsiasi tipo di terapia ormonale in cui il paziente, per motivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con squilibrio; interessa; endocrinologo; Rottura interna dovuta a uno squilibrio ; squilibrio o alterazione di un funzionamento; squilibrio , disparità; In squilibrio numerico; Quella alimentare interessa l ecologo; Non la prova il disinteressa to; S interessa del tempo che fa; Solo questo interessa per chi vive alla giornata; Li studia l'endocrinologo ; Cerca nelle Definizioni