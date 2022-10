Una scusa inaccettabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scusa inaccettabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Significato/Curiosita : Una scusa inaccettabile

In particolare alle comunità gay e lesbiche per aver usato ciò che è inaccettabile in ogni contesto e circostanza. [...] non posso né difendere né spiegare...

Confronti di huerta e lo scarico delle armi doveva essere impedito. ma questo pretesto era poco credibile e fu presto pubblico che il governo statunitense aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con scusa; inaccettabile; scusa re qualcuno e non portare rancore; Non scusa bili; Quando arriva in genere si scusa ; Lo esprime chi si scusa ; Cerca nelle Definizioni