Fa respirare a fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa respirare a fatica.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Fa respirare a fatica

Via di cirith ungol; lì shelob li attaccò, frodo rimase a terra privo di sensi e senza respirare. pensando che il suo amico fosse morto, sam prese l'anello...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). l'asma (dal greco sµa, «affanno») è una sindrome caratterizzata da aumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con respirare; fatica; Non poter respirare per mancanza di aria; Le usano i pesci per respirare ; Consente al sub di respirare l aria della bombola; I pesci le usano per respirare ; L acido della fatica muscolare; Lo è la fatica che non dà l esito sperato; Si dice di compiti svolgibili senza fatica né impegno; Affatica no il ciclista; Cerca nelle Definizioni