Reso meno scuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reso meno scuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIARITO

Significato/Curiosita : Reso meno scuro

Giurassico: g1: livelli di calcari marnosi e selciferi, di colore grigio-scuro, stratificati in maniera intensa e sottile, con inserti di marne calcaree...

L'indaco è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, compreso tra il blu e il violetto e classificato come "colore freddo". la lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con reso; meno; scuro; Hanno preso gli ordini; Appreso , conosciuto e capito a scuola; Pertettamente compreso e fatto proprio; Schernito, preso in giro; L emisfero... meno misero; Valgono meno dei fatti; Chi lo fa lavora meno ; Come il fenomeno che non può... tornare indietro; Grosso crostaceo con chele arancione scuro ; Abito scuro maschile da sera ing; Oscuro in poesia; Tutt altro che scuro ; Cerca nelle Definizioni