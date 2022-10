Nelle parole composte significa pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle parole composte significa pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FITO

Significato/Curiosita : Nelle parole composte significa pianta

Ottiene "frata" che significa "fraterno". la definizione tradizionale di "radice" ha difficoltà di applicazione nelle parole composte; in questo caso occorre...

Nell’atmosfera attraverso la traspirazione. è un processo abbastanza analogo alla fito-estrazione ma che viene generalmente impiegato in zone umide attraverso l’impiego... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

