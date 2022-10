Un modo di avanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di avanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Che cerca di colpirla "in battuta" con la mazza, in modo da avanzare in senso antiorario su una serie di quattro basi, poste agli angoli di un rombo chiamato...

Avvinghiano alle mie gambe o mi ostacolano il cammino. i miei piedi cercano tastoni a ogni passo un posto su cui posarsi cautamente, silenziosamente. centimetro...