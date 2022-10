S impiega nella costruzione di spine e isolatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S impiega nella costruzione di spine e isolatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAKELITE

Poliossibenzilmetilenglicolanidride conosciuto comunemente come bachelite (o bakelite) è il nome dato a una resina fenolica termoindurente ottenuta da formaldeide... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con impiega; nella; costruzione; spine; isolatori; Vengono impiega ti nelle trivellazioni dei terreni; Adoperare, impiega re; impiega armi pesanti; Modesto impiega tuccio; Una Antonella in Tv; Viene impastato nella betoniera; Positiva e negativa nella pila; Contro i topi nella Batracomiomachia; costruzione di canne o paglia; Il modello d una costruzione ; Ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti; L architetto che terminò la costruzione della basilica di San Pietro; Quelli sott olio non hanno spine ; Arbusti con le spine ; Prima di homo indica l immagine di Cristo coronata di spine ; Sono pari nelle spine ; Cerca nelle Definizioni