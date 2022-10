Fanno dura la vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno dura la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STENTI

Significato/Curiosita : Fanno dura la vita

la dura legge del gol! è il quarto album in studio degli 883, pubblicato nel 1997. nella discografia del gruppo pavese si colloca come quinto album, il...

Lo stent è un divaricatore metallico cilindrico con struttura a maglie, che viene introdotto negli organi a lume (cioè gli organi cavi propriamente detti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con fanno; dura; vita; Alcuni se lo fanno in casa; fanno provincia con gli Urbinati; Se ne fanno suole; Due sci ne fanno uno; Le alcaline dura no più a lungo; Lo causa una dura botta; Una verdura vitaminica; Si elabora dura nte la partita a scacchi; Si paga caro nell ambiente della malavita ; C è chi vi passa per evita re di fare storie; È nel pieno della vita ; Calcola un indice del costo della vita ; Cerca nelle Definizioni