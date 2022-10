Cucire provvisoriamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cucire provvisoriamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMBASTIRE

Altre definizioni con cucire; provvisoriamente; cucire lungo il bordo; cucire provvisoriamente un capo; Un pezzo metallico della macchina per cucire ; Storica marca di macchine da cucire ; Incarico ufficiale assunto provvisoriamente ; Incarico affidato provvisoriamente ; Cucire provvisoriamente un capo; Fermato, parcheggiato in un luogo provvisoriamente ; Cerca nelle Definizioni