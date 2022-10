Campo coltivato a grossi frutti estivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo coltivato a grossi frutti estivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MELONAIO

Significato/Curiosita : Campo coltivato a grossi frutti estivi

Varietà cromatica. il fico d'india viene coltivato in molte aree del mondo, in alcune zone per la produzione dei frutti a fini alimentari, in altre per la coltivazione...

Discografica columbia quattro pezzi: ah-leu-cha, two bass hit, little melonae e budo, brani che furono inseriti sparsi in vari dischi. l'assolo in budo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

