Attiva le emittenti televisive - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : RIPETITORE

Significato/Curiosita : Attiva le emittenti televisive

Cerca di posizionarsi tra le emittenti più importanti del paese, al punto che gli ascolti vengono rilevati dall'auditel. tra le syndication nazionali, 7...

Binarie 1 e 0. un ripetitore digitale amplifica il segnale, e può anche ritemprare, risincronizzare e rimodellare gli impulsi. un ripetitore che esegue le... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 ottobre 2022

Altre definizioni con attiva; emittenti; televisive; Cattiva come una mela avariata; Il nome della Regina cattiva di Biancaneve; Cattiva fama, nomea; Poeticamente cattiva ; Il work che riunisce piùù emittenti Tv; Il work che riunisce più emittenti Tv; Bande di frequenza assegnate alle stazioni emittenti ; Il work con più emittenti ; Esprime il proprio parere in trasmissioni televisive ; Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili; Ha diverse reti televisive ; Possono essere radiofoniche e televisive ;