Verbo di chi sbaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo di chi sbaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIFARE

Significato/Curiosita : Verbo di chi sbaglia

Grammatica del greco antico. il verbo è la parte variabile del discorso che esprime un'azione ( "io sciolgo") o un modo di essere (eµ "io sono...

Tutto da rifare è un brano musicale del gruppo musicale italiano velvet, pubblicato come singolo il 28 febbraio 2007. il brano è stato presentato al festival... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con verbo; sbaglia; verbo da avvocati difensori; verbo per mobili in kit; verbo per toast; Lo regge il verbo transitivo; Lo ha chi sbaglia ; sbaglia ti, inesatti; Tutt altro che sbaglia to; sbaglia tutto ciò che fa; Cerca nelle Definizioni