Verbo da avvocati difensori - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PERORARE

Significato/Curiosita : Verbo da avvocati difensori

Il verbo paaa significava letteralmente "chiamare vicino", ed il participio passato aveva come equivalente latino l'ad-vocatus, cioè "avvocato", inteso...

Ammirazione, affetto che, una volta regina, si sarebbe concretizzato nel perorare gli interessi della figlia di lei, la principessa maria. caterina ebbe...

