Un vaso per fusioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vaso per fusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CROGIOLO

Significato/Curiosita : Un vaso per fusioni

Loro esperimenti sulla fusione fredda. la configurazione iniziale della cella di fleischmann e pons utilizzava un vaso di dewar (vaso di vetro a doppia parete...

Citazioni sul crogiolo wikizionario contiene il lemma di dizionario «crogiolo» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul crogiolo crogiolo, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con vaso; fusioni; Pervaso di malinconia; La misura della divisa dell evaso ; Mervyn, il regista di Io sono evaso ; Metà vaso ; Effusioni fin troppo smielate; Vi si conserva il sangue per le trasfusioni ; fusioni di voci; Effusioni d amore; Cerca nelle Definizioni