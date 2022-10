Varia da luogo a luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Varia da luogo a luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLIMA

Superficie dell'emisfero boreale). il suo valore varia da luogo a luogo e varia nel tempo in quanto il nord magnetico a differenza di quello geografico non è statico...

Transiberiano clima polare clima nivale clima glaciale clima steppico clima desertico clima monsonico clima sinico clima della savana clima alpino clima boreale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con varia; luogo; luogo; Cattiva come una mela avaria ta; Non rientra tra i costi varia bili; Calcolare in base a una o più varia bili matematiche; Prestiti a tasso varia bile; Il capoluogo siciliano posto alle falde dell Etna; Il capoluogo del dipartimento di Seine-et-Marne; È stata il capoluogo della provincia etiopica di Caffa; luogo di compravendite; Il capoluogo siciliano posto alle falde dell Etna; Il capoluogo del dipartimento di Seine-et-Marne; È stata il capoluogo della provincia etiopica di Caffa; luogo di compravendite;