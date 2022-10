È vano farlo nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vano farlo nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUCO

Significato/Curiosita : E vano farlo nell acqua

Costituirono negli anni una numerosa e fortunata schiera di mercanti e profumieri produttori di aqua mirabilis, poi nota come acqua di colonia. giovanni maria farina...

In astrofisica, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso (ovvero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con vano; farlo; nell; acqua; Alcuni avevano la visiera; Le religiose che assistevano i malati in ospedale; Trasmettevano abusivamente in modulazione di frequenza; La Ivano vic del tennis; Per farlo ... si gira; Chi esce a farlo torna con pacchi e pacchetti; È vano farlo nell acqua; Gli sposi all altare promettono di farlo ; Si sfilaccia nell e giacche; nell e questure c è l operativa; Si paga caro nell ambiente della malavita; Se cade a pennell o vuol dire che sta perfettamente; Annuncia l acqua alta a Venezia; I riverberi nell acqua ; Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione; Brevi acqua zzoni; Cerca nelle Definizioni