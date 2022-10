Lo è l uovo che si beve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l uovo che si beve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUDO

Significato/Curiosita : Lo e l uovo che si beve

Preparazione del distillato d'assenzio, aromatico e molto amaro che si beve diluito e/o zuccherato. è la base aromatica principale nella preparazione del...

Il prosciutto crudo è un salume tipico italiano (prodotto agroalimentare tipico italiano) ottenuto dalla salatura a secco dalla coscia del maiale, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con uovo; beve; Sono quattro nel Nuovo Testamento; Località del Nuovo Messico che ci ricorda il progetto Manhattan; Sulla scacchiera muovo no solo in diagonale; Di origine europea nelle colonie del Nuovo Mondo; Dito che alcuni alzano beve ndo; Si spegne beve ndo; Inzuppare, imbeve re; Se è denaturato non si beve ; Cerca nelle Definizioni