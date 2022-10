Uno spettacolo come Il fantasma dell Opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spettacolo come Il fantasma dell Opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUSICAL

Significato/Curiosita : Uno spettacolo come il fantasma dell opera

il fantasma dell'opera (the phantom of the opera) è la trasposizione cinematografica dell'omonimo musical teatrale composto da andrew lloyd webber, tratto...

Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi negli stati uniti d'america tra l'ottocento e il novecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con spettacolo; come; fantasma; dell; opera; Si chiudono alla fine dello spettacolo ; spettacolo visionabile in anticipo; spettacolo satirico d imitazione di una persona; A teatro, uno spettacolo diurno fra; Una nave come quelle usate da Colombo; Nuotano come certi animali; Diede il nome alla come ta che appare ogni 76 anni; Sa come evitare le corna; Il Leroux che scrisse Il fantasma dell opera; Può essere fantasma anche da vivo; Il dileguare del fantasma ; Il Cruise di Mission: Impossible - Protocollo fantasma ; Congiuntura dell o scheletro; È al di sopra dell e nuvole più alte; Altro nome dell a pantera; La sigla dell a classifica dei migliori tennisti professionisti; Un opera di Moravia; Un posto al sole: _ opera ; Istituto di credito che permette di opera re sia con sportelli sia online; Un opera di Cesare; Cerca nelle Definizioni