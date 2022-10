Uno dall intelletto brillante ma bizzarro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dall intelletto brillante ma bizzarro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GENIALOIDE

Significato/Curiosita : Uno dall intelletto brillante ma bizzarro

Luthor era uno scienziato pazzo, un brillante medico e ricercatore che utilizzava le proprie conoscenze e risorse non per il bene dell'umanità, ma per uccidere...

Giuramento -oide simile a deriva da un sostantivo o un aggettivo suffissoide, genialoide -one accrescitivo deriva da un sostantivo librone -osi condizione, stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con dall; intelletto; brillante; bizzarro; Un optional dato dall azienda; Raschiati via dall o scritto; Incassa l affitto dall inquilino; Fatte passare dall o stato solido allo stato liquido; Può dirsi di un calcio o di un intelletto ; C è quel dell intelletto ; Persone di intelletto superiore; Relativi all intelletto ; Tirato a lucido, reso brillante ; brillante stella dell Aquila; Rettili con una livrea verde brillante ; Minerale nero e brillante ; bizzarro e ridicolo; bizzarro e pieno di originalità; Originale e un po bizzarro ; bizzarro ;