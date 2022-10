Una materia da liceo classico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una materia da liceo classico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITALIANO

Significato/Curiosita : Una materia da liceo classico

Il liceo classico europeo è una delle scuole secondarie di secondo grado a cui si può accedere in italia. istituito a partire dall'anno scolastico 1993-94...

italiano – che è attinente all'italia italiano – chi appartiene al popolo italiano italiano – cittadino della repubblica italiana italiano – lingua romanza...

