Una gaffe all italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gaffe all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOPICA

Significato/Curiosita : Una gaffe all italiana

gaffe è un francesismo per indicare una frase o una parola detta in modo erroneo o in un contesto sbagliato; il termine italiano equivalente è topica....

I topica (topica o arte dei luoghi) sono un'opera retorica composta nel luglio del 44 a.c. dallo scrittore romano marco tullio cicerone. si tratta dell'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

