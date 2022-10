Una convulsa tosse infantile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una convulsa tosse infantile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASININA

Significato/Curiosita : Una convulsa tosse infantile

Pennellate, che fanno del quadro un contesto di segni animati da una vitalità febbrile, convulsa". argan, pp. 157, 161. ^ tralbaut, pp. 286-287. ^ hulsker 1990...

Ripartiti equamente. sebbene manchi un censimento mondiale sulla popolazione asinina, abbiamo i dati del 2004 per alcuni paesi: la spagna contava 130.000 capi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con convulsa; tosse; infantile; convulsa e tormentosa; convulsa , instancabile; Lo è una tosse convulsa ; convulsa , indiavolata; Liquidi zuccherosi anche per la tosse ; Cura nebulizzata per tosse e raffreddore; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore; È una tosse ... da ciuco; Un completino infantile ; Malattia infantile ; Gioco infantile che si fa tenendosi per mano; Nomignolo infantile romano della carne; Cerca nelle Definizioni