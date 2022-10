Una benzina ai distributori tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una benzina ai distributori tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARAL

Significato/Curiosita : Una benzina ai distributori tedeschi

Alla benzina. con l'energia contenuta in 1 kg di metano si percorre in media 1,5/1,6 volte la strada che si può percorrere con 1 litro di benzina. ciò...

Il lago d'aral (in kazako: , traslitterato: aral tengizi; in uzbeco: , traslitterato: orol dengizi; lett. "mare di isole"), talvolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

