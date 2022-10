Tornaconto personale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornaconto personale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRO

Significato/Curiosita : Tornaconto personale

Li richiede: la sua non è una scelta dettata dall'avidità o da un tornaconto personale, bensì ritiene necessario scendere a compromessi con i ragazzi più...

pro – abbreviazione dell'a-amminoacido prolina pro – indica un utente esperto in un videogioco on-line, in italiano nabbo/noob, che significa essere inesperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con tornaconto; personale; Chi fa la spia per un proprio tornaconto ; La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto ; Lo è il consiglio non legato al proprio tornaconto ; Lo è l'atteggiamento di chi agisce solo per il proprio tornaconto ; Eccedenze di personale ; L insieme del personale di un azienda o ufficio; Il pronome più personale ; Sito personale in cui pubblicare filmati periodici; Cerca nelle Definizioni