La tirano le renne - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SLITTA

Significato/Curiosita : La tirano le renne

Dell'asia settentrionale, e le renne che vivono là. essa coinvolge i cacciatori nomadi di renne, coloro che cacciano le renne selvatiche e coloro che allevano...

Se stai cercando la componente di armi da fuoco leggere, vedi slitta (armi). la slitta è un veicolo con dei pattini che scivolano al posto di ruote che...

