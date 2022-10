Tipica pittura pompeiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipica pittura pompeiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARIETALE

Significato/Curiosita : Tipica pittura pompeiana

La pittura romana è una delle scienze pittoriche che meglio si sono tramandate tra quelle della pittura antica. i romani assimilarono in larga parte la...

parietale è un osso del neurocranio, pari e simmetrico. è posto lateralmente e contribuisce a formare la volta cranica. si articola con il parietale contro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con tipica; pittura; pompeiana; La carne di manzo tipica della cucina ebraica; Bevanda di vino e frutta tipica mente spagnola; Dolci freddi tipica mente estivi in coni o coppette; Centro del Barese dalla tipica pianta circolare; Relativo alla pittura della natura; In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio; Fantastica... come la pittura di Dalì; Il periodo del paleolitico in cui si sviluppò la pittura parietale; Dànno nome a una celebre villa pompeiana ; Cerca nelle Definizioni