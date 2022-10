Tali da spezzare i nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali da spezzare i nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LOGORANTI

Significato/Curiosita : Tali da spezzare i nervi

Soprattutto i sauropodi, prede più grosse ma molto meno intelligenti. t. rex è notevolmente evoluto per la grandezza dei suoi bulbi olfattivi e i suoi nervi olfattivi...

Stata fatta oggetto in continuazione, quasi ogni notte, di piccoli ma logoranti attacchi partigiani, soprattutto in periferia verso i posti di blocco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con tali; spezzare; nervi; Gruppo di obbligazioni statali senza cedola; Una Casa itali ana di motociclette; Un ordine di monaci orientali ; Il più noto De tali ; spezzare o trasgredire; Chiunque vorrebbe spezzare le proprie; Snack pomeridiano per spezzare la fame; spezzare , infrangere; È nero e dà ai nervi ; Balsamo per i nervi ; Benefico per i nervi ; Dolore che interessa i nervi ; Cerca nelle Definizioni