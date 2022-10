Il suffisso latino usato per i comparativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suffisso latino usato per i comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : Il suffisso latino usato per i comparativi

Voce principale: grammatica latina. come in italiano, anche in latino i pronomi sono quegli elementi della frase che vengono impiegati in sostituzione...

Rifrazione ior – runa legata dell'alfabeto fuþorc ior – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di inishmore (repubblica d'irlanda) ior – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con suffisso; latino; usato; comparativi; suffisso latino per comparativi; suffisso femminile da participio passato; suffisso per negozi; suffisso per sali ed esteri; È permesso in latino ; Il poema latino con latino ; Congiunzione in latino ; Ricoperto di un metallo simile al platino ; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Il greco è usato in matematica; Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale; Alfabeto usato in molte lingue slave; Suffisso latino per comparativi ; Suffisso latino usato per i comparativi ; Suffisso latino per formare i comparativi ; Il suffisso latino per formare i comparativi ; Cerca nelle Definizioni