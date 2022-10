Struttura per degenze giornaliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura per degenze giornaliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DAY HOSPITAL

Significato/Curiosita : Struttura per degenze giornaliere

Specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, è facoltà della struttura offrire servizio di pronto soccorso sull'arco...

Il day hospital (in italiano ricovero diurno) è una modalità organizzativa di assistenza ospedaliera nella quale il paziente rimane nella struttura solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con struttura; degenze; giornaliere; struttura architettonica con finestra sporgente; Lussuoso per apparenza e struttura ; Munire di una struttura fatta a maglie; struttura a supporto di piani intermedi d edificio; degenze in ospedale; Una struttura per degenze giornaliere; Una struttura per degenze giornaliere ; Indennità giornaliere ; Cerca nelle Definizioni