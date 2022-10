Strumenti per scandagliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti per scandagliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SONDE

Significato/Curiosita : Strumenti per scandagliare

Dell'autore poiché svela il suo lato privato configurandosi come utile strumento per scandagliare le pieghe più recondite dell'animo di colui che affidò alle altre...

India e cina. dagli anni sessanta sono state inviate verso marte dozzine di sonde automatiche senza equipaggio, che includevano orbiter, lander e rover, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con strumenti; scandagliare; strumenti per misurare gli angoli; strumenti da polso che misurano il tempo; strumenti metallici... che fanno din don dan; strumenti simili alle lire; Uno strumento per scandagliare ; scandagliare il terreno; Serve per scandagliare ; Cerca nelle Definizioni