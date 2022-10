Strumenti per misurare gli angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti per misurare gli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GONIOMETRI

Significato/Curiosita : Strumenti per misurare gli angoli

gli strumenti topografici sono gli strumenti idonei ad effettuare misure dirette ed indirette di distanze orizzontali ed inclinate, angoli orizzontali...

Il goniometro è uno strumento per la misurazione di angoli. i goniometri da ufficio e per il disegno tecnico sono costituiti da un cerchio o un semicerchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

