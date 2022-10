La stanza d attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stanza d attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANTICAMERA

Significato/Curiosita : La stanza d attesa

Arianna mostra la foto della stanza che andrea aveva scattato e le aveva donato, entra e si raccoglie in «quella stanza che, dopo la morte di un figlio...

Rimaneggiò la sala dal 1786, riproponendola in stile luigi xvi. in questa anticamera si trovano quattro tele ovali raffiguranti principesse di casa savoia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con stanza; attesa; Permanenza turistica stanza conviviale della casa; stanza da letto; Oggetto o sostanza che occupa spazio; Sostanza tossica e cancerogena detta TCDD; Passano lente nell attesa ; Principio d attesa ; Lo si indossa in dolce attesa ; Lo preparano le mamme in attesa ; Cerca nelle Definizioni