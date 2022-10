Standing _ = caloroso applauso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Standing _ = caloroso applauso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OVATION

Significato/Curiosita : Standing _ = caloroso applauso

Incolume, volle comunque andare all'opéra, dove fu accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico che aveva appena appreso dell'accaduto. napoleone...

