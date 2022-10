Lo spirito di coloro che si addentrano in campi inesplorati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spirito di coloro che si addentrano in campi inesplorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIONIERISMO

Significato/Curiosita : Lo spirito di coloro che si addentrano in campi inesplorati

Movimento moderno. romanticamente legato all'ideologia individualistica del "pionierismo" statunitense, si volse all'approfondimento del rapporto fra l'individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con spirito; coloro; addentrano; campi; inesplorati; spirito custode di un clan primitivo; Relativo allo spirito ; Lo spirito dei tempi nuovi; Piacevoli, spirito si; coloro che domandano il rilascio di documenti; Tende la mano a tutti coloro che vede; coloro che vengono da un paese diverso; Lo sono coloro che agiscono d impulso; Si addentrano nel terreno; Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati; Relativo alla coltivazione dei campi ; Schermitrice veneziana e campi onessa paralimpica; I calciatori centrocampi sti di rottura; Sono pressoché inesplorati quelli del mare; I fondali più inesplorati ; Cerca nelle Definizioni