Si spegne prima di lasciarla nel posacenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spegne prima di lasciarla nel posacenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CICCA

Significato/Curiosita : Si spegne prima di lasciarla nel posacenere

La cicca è ciò che resta di una sigaretta o di un sigaro dopo il suo uso. è detta anche mozzicone di sigaretta/di sigaro o, con accezione assoluta, semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con spegne; prima; lasciarla; posacenere; Si spegne bevendo; spegne i piccoli incendi; Aereo usato per spegne re incendi; Aereo impiegato per spegne re incendi; Un ordine prima del via; L imbattuto prima to di Matusalemme; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della prima vera di Praga; prima di Verona e Padova; Puo lasciarla un grido; Può lasciarla lo scafo; Può rilasciarla il ristorante; E' difficile lasciarla a piedi; Un raro... posacenere ; Cerca nelle Definizioni