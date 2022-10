Sottili biscotti per gelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottili biscotti per gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIALDE

Significato/Curiosita : Sottili biscotti per gelati

I ringo sono dei biscotti prodotti dalla pavesi, nati alla fine degli anni sessanta. i ringo sono composti da due biscotti (tradizionalmente uno alla...

È tonda o romboidale e presenta uno stemma o una superficie a grata. le cialde possono essere dolci o salate e sono diffuse in tutta europa sin dai tempi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con sottili; biscotti; gelati; sottili ssima membrana oculare; Animata da sottili vibrazioni; I più sottili vasi sanguigni; Biscotto di cialde sottili ssime; biscotti no dolce; È loro il Pan di noti biscotti ; Nota marca di biscotti per bambini; biscotti tradizionali di Burano; Le ciliegie che screziano di rosso i gelati ; Un famoso marchio di gelati industriali; Contenitori per gelati ; Una specialità salata o dolce a base di gelati na; Cerca nelle Definizioni