Soffrono perché una ghiandola non funziona bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffrono perché una ghiandola non funziona bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IPOTIROIDEO

Significato/Curiosita : Soffrono perche una ghiandola non funziona bene

Pelle del palmo della mano contiene fino a 2000 ghiandole sudoripare per centimetro quadrato. ogni ghiandola sudoripara, quando attivata, può essere considerata...

È, invece, responsabile della caratteristica voce rauca del paziente ipotiroideo. la riduzione delle attività metaboliche comporta anche una tendenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

È, invece, responsabile della caratteristica voce rauca del paziente ipotiroideo. la riduzione delle attività metaboliche comporta anche una tendenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con soffrono; perché; ghiandola; funziona; bene; soffrono d acido urico; Il continente di cui molti soffrono il male; Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza; Si dice di cavalli che soffrono d asma; Bevila perché è __, ye, dice la canzone; __ perché sei morto Pan e vin non ti mancava; Viene scartato perché lavora con i piedi; Debilitate perché saltano i pasti; Grossa ghiandola dell apparato digerente; Prefisso che indica una ghiandola del collo; ghiandola e pianta; Come una ghiandola cutanea; Lo sono le arti che includono una funziona lità; Alti funziona ri dell amministrazione statale; Regolate per funziona re a dovere; Messa a punto del funziona mento d una macchina; Sono attenti a mangiar bene e fare sport; È buona dove la radio si sente bene ; Festa cattolica invernale di bene dizione dei ceri; Calcano le scene... per niente bene ;