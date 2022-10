Sofferente per la canicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sofferente per la canicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCALDATO

Significato/Curiosita : Sofferente per la canicola

Averti - che l'attesa di vedere ancora una volta il tuo viso mi fa sentire accaldata e febbricitante, e il mio cuore batte così velocemente...". una raccolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con sofferente; canicola; Un lamento sfuggito al sofferente ; I gemiti del sofferente ; Il più insofferente dei Sette nani; Li morde l'insofferente ; Lo si desidera nella canicola ; canicola ; Lo è il sole canicola re; L aria della canicola ;